Хабибуллин: в плей-офф Суперлиги попадают команды, которые потратились

Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин оценил выступление команды в сезоне. Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.



«Эмоций у нас не было уже в плей-аут! Что касается итогов – тут не избежать нескольких «если бы». Например, если бы не развалилась «Нова», был бы совсем другой расклад в турнирной таблице. Тем не менее мы боролись за плей-офф, были неплохие шансы. По моим ощущениям, должны были играть в последнем туре с «Динамо» за седьмое место. Если бы реализовали свои возможности в полной мере, если бы «Урал» столкнулся в последних играх с мотивированным соперником… С другой стороны, никто за нас доигрывать и решать наши проблемы не должен. Мы сами столкнулись с ситуацией, когда нет мотивации – выиграв три игры в Красноярске. Завершали чемпионат без эмоций, без куража.



Задача была попасть в плей-офф. Она не выполнена. При этом я отдаю себе отчёт, что играть в плей-офф, образно говоря, дорого. Туда попадают команды, которые потратились – заключили большие контракты с игроками, заложили в бюджет хорошие премиальные. Всё это ресурс, который должен реализовываться на площадке, у кого-то с большей эффективностью, у кого-то с меньшей. Долгое время у нас была очень высокая эффективность, мы попадали и в плей-офф, и в „Финал шести“, и в четвёрку. Теперь вот два года без плей-офф – пора делать выводы.



Я понимаю, что общая ситуация серьёзно изменилась – появился тот же питерский «Зенит», «Факел» и «Кузбасс» вышли на новый уровень, прежние лидеры стараются не сдавать позиций. Конкуренция объективно выросла – надо как-то реагировать.

Мы берём перспективных игроков, доводим их до уровня сборной, на них формируется определённый спрос, который рано или поздно начинает превышать наш ресурс. Я не могу и не хочу искусственно удерживать игроков от возможности попробовать себя в другой обстановке, заработать, в конце концов, больше денег. По большому счёту наша миссия – раскрывать людей. При этом ответственно говорю, что после ухода Урсова и Андреева мы не станем слабее. Они отличные исполнители, но команда – это гибкий механизм, который может перестраиваться и подстраиваться под новые реалии. Мы перестроимся и будем сильнее», — цитирует Хабибуллина официальный сайт клуба.