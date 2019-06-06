Российский тренер Скорый будет работать в польском «Радоме»
Бывший российский волейболист Дмитрий Скорый, проживающий в Польше, вошёл в тренерский штаб «Радома», сообщает Wyborcza. Он будет ассистентом главного тренера Роберта Прыгеля.
В минувшем розыгрыше чемпионата Польши клуб «Радом» занял пятое место.
В России Скорый выступал за «Белогорье», «Торум», «ЗСК-Газпром», «Самотлор», «Газпром-Ставрополь», «Автомобилист» и «Динамо-Янтарь». Он завершил карьеру в польском клубе «Сувалки», там же начал тренерскую карьеру.
Ранее ассистентом Прыгеля был Войцех Степьен, но с нового сезона он сосредоточится на роли помощника президента клуба.
В минувшем сезоне Дмитрий дал интервью, в котором по уровню поставил чемпионат Польши на третье место после чемпионатов Италии и России.
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