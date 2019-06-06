Хабибуллин огласил состав «Газпрома-Югра» на следующий сезон

Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин рассказал об изменениях в составе команды. Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.

«Связующие – Артём Хабибуллин и Евгений Рукавишников. Диагональные – Мацей Музай и Артём Киселёв. Доигровка – Леонид Щадилов, Кирилл Костыленко, Руслан Галимов, Павел Авдоченко, центры – Артём Довгань, Денис Черейский, Алексей Плужников, Максим Тройнин, либеро – Артём Зеленков, Алексей Карпенко, Григорий Драгунов. Вакантно место второго легионера, сейчас идут переговоры. Пока могу сказать, что это будет молодой перспективный доигровщик с долгосрочным контрактом.



Белорусы со следующего сезона могут быть в заявке на правах российского игрока. Другое дело, что на площадке они по-прежнему приравниваются к иностранцам. Это не проблема, Павел Авдоченко по своим возможностям может подстраховать любого из наших легионеров, и в доигровке, и, если потребуется, в диагонали.



Роль диагонального игрока в современном волейболе сложно переоценить. Посмотрите, кто решает основные задачи – Полетаев, Михайлов, Грозер, Клюка в решающих играх стоял в диагонали. Музая, безусловно, вижу в том же качестве. Наша задача – раскрыть талантливого игрока, дать ему возможность принести максимальную пользу на площадке. Вместе с тем волейбол – командная игра, и нужно выстраивать весь ансамбль. Я уверен, что мы заставим говорить не только о Музае», — цитирует Хабибуллина официальный сайт клуба.

Хабибуллин также рассказал, как изменится тренерский штаб команды.



«Минимально. Спасибо Алексею Бабешину за работу, за поддержание микроклимата в коллективе. Уверен, что приобретённые тренерские навыки помогут ему в дальнейшей работе. Юрий Мельничук остаётся на позиции старшего тренера – мы с ним единомышленники, находимся на одной волне.

Год предолимпийский, чемпионат традиционно пройдёт по облегчённой формуле. Хорошо это или плохо – однозначно не скажешь. В любом случае необходимо учитывать интересы сборной. Для клубов же цена каждой игры возрастает, так как общее количество матчей снижается. Запрягать долго некогда – отсюда и будем плясать. Очевидная задача – бороться в сводной таблице за место в топ-10, чтобы затем через стыковые игры попытаться попасть в «Финал шести». Собираемся на медосмотр в конце июля в Сургуте — вперёд! Будем готовиться на своей базе, запланировано участие в предсезонных турнирах в Санкт-Петербурге и Беларуси», — сказал тренер.