Земчёнок: работа у Саммельвуо строится не через страх наказания

Диагональный Денис Земчёнок рассказал о работе с новым главным тренером сборной России финном Туомасом Саммельвуо.

«Он даёт игрокам определённую свободу в плане дисциплины, которая основана исключительно на доверии, на ответственности каждого перед коллективом. На мой взгляд, это очень правильно, по-взрослому. Работа строится не через страх наказания, а на взаимоуважении. Каждый должен сам себя мотивировать, не дожидаясь кнута, и понимать что для командного успеха нужна максимальная самоотдача. Это определённое саморегулирование. Безусловно, чтобы такая программа работала, нужно, чтобы каждый игрок проникся этой идеей. Если кто-то будет принимать свободу за возможность недобросовестно работать, то всё разрушится. Мы должны быть единым целым и идти к одной цели.

Конечно, наш менталитет подразумевает, что иногда в тренировочном процессе и во время игры нужен нагоняй или какое-то крепкое слово. Без этого иногда не обойтись, но надо учиться прежде всего требовать с самих себя, не ждать, пока заставят что-то делать. Сейчас в сборной России много молодых парней, но у них есть опыт работы с разными тренерами, в том числе с теми, кто использовал в работе жёсткие методы. Многие при Саммельвуо сразу прочувствовали разницу и с воодушевлением приняли его идеи – сейчас мы единый коллектив, где есть уважение и взаимовыручка.

Уже бывало, что во время теории Туомас спрашивал наше мнение. Думаю, любое предложение со стороны игроков будет как минимум рассматриваться и обсуждаться. Главный тренер всегда открыт к диалогу», — цитирует Земчёнка «Спорт Бизнес Online».

Денис также признался, что минувший сезон в составе «Белогорья» стал лучшим в его карьере.

«Да, пожалуй, я могу поставить его на первое месте. Я сыграл в большинстве матчей, мы завоевали Кубок вызова. Неплохо выступали и в чемпионате России, но проиграли в четвертьфинале «Факелу», который в итоге взял бронзу. Ребята нас переиграли, нужно отдать им должное. Мы сделали всё, что могли в данной ситуации, исходя из тех ресурсов, что были у «Белогорья». Думаю, каждый из нас может без угрызений совести смотреть на прошедший сезон», — сказал Земчёнок.

Земчёнок продолжит карьеру в казанском «Зените».