Кобзарь: в Лиге наций Полетаеву тяжелее из-за сильнейшего блока

Капитан сборной России связующий Игорь Кобзарь рассказал о взаимопонимании с диагональным Виктором Полетавыем и о своей мотивации побеждать.
«Я стараюсь выдать всем нападающим качественную передачу. Но Виктору Полетаеву здесь ещё тяжелее играть, поскольку ему противостоит сильнейший блок. Надеюсь, что наша эффективность с каждой игрой будет повышаться. С остальными нападающими ещё предстоит сыграться. В клубе на это больше времени. В сборной у нас не было товарищеских встреч перед Лигой наций, только тренировки, а это совсем другое.
Я с детства влюблён в волейбол. Когда занимаешься любимым делом, хочется добиваться в нём максимума, быть лучшим. Представлять свою страну на международной арене – один из важных моментов. Я знаю, что многие игроки хотят быть на нашем месте. Нужно пользоваться этим шансом и с каждой игрой расти как команда», – приводит слова слова Кобзаря «Спорт Бизнес Online».
Второй этап Лиги наций с участием сборной России пройдёт в Уфе с 7 по 9 июня.
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