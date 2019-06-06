Легионер «Югры-Самотлор»: мне не понравилась система розыгрыша чемпионата России

Австралийский диагональный нижневартовской «Югры-Самотлор» Линкольн Уильямс, который по мнению болельщиков стал лучшем игроком прошедшего сезона, поделился впечатлениями от выступления в России.
«Мне очень приятно это признание фанатов, для меня это большая честь! Но я не думал ни о каких личных призах, а просто пытался с первого дня в «Югре-Самотлоре» показывать всё, что умею.
Теперь я могу сказать, что играл в России, а этим может похвастаться не много австралийских волейболистов. Это было непростое испытание, как для моих физических возможностей, так и для ментальных. В клубе отлично заботились обо мне. В бытовом плане проблем не было, тренировки проходили на высоком уровне, а грамотные физиопроцедуры для восстановления пришлись весьма кстати в самом конце сезона.
С общением было непросто. Не так много ребят в команде говорили на английском. Я много общался с капитаном Александром Кривцом, с Сашей Петровым, с Максимом Косминым. Но самое главное было наладить взаимосвязи со связующими, и тут на помощь приходил Google Translate.
В России уникальная лига, в каждой команде есть минимум один игрок высочайшего уровня. Это очень хорошо помогло мне в плане профессионального роста.
Что касается людей, то мне показалось, что российские ребята очень весёлые и позитивные в жизни, но слишком серьёзные на площадке. Мы в Австралии всегда стараемся вести себя раскрепощённо и легко.
Что больше всего не понравилось в России? Система розыгрыша чемпионата. Два раза сыграть 5 матчей за 6 дней, а потом ещё эта серия с Оренбургом, которую пришлось играть почти до середины мая. И это мы ещё в трёх матчах управились. Я считаю, для игроков это настоящее испытание», — приводит слова Уильямса официальный сайт «Югры-Самотлор».
25-летний австралийский диагональный Линкольн Уильямс начинал прошедший сезон в польском «МКС» из Бедзина, но в конце февраля из-за финансовых проблем клуба перебрался в нижневартовскую команду.
В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в Суперлиге. На предварительном этапе Суперлиги подопечные Валерия Пясковского стали 13-ми.
- 6 июня 2019
-
17:07
-
16:56
-
15:56
-
15:03
-
14:00
-
13:35
-
13:19
-
13:01
-
12:00
-
11:09
-
10:04
-
09:16
-
09:11
- 5 июня 2019
-
22:45
-
22:09
-
20:26
-
16:05
-
15:09
-
14:47
-
14:00
-
13:18
-
13:05
-
12:18
-
12:04
-
11:10
-
10:41
-
10:37
-
10:06
-
09:09
-
09:02
- 4 июня 2019
-
22:57
-
17:38
-
16:49
-
16:40
-
15:53