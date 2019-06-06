Российские волейболистки уступили Польше, проиграв 7-й матч подряд в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу в очередном матче третьего этапа Лиги наций в Кортрейке (Бельгия) проиграла команде Польши со счётом 2:3 (23:25, 26:24, 27:25, 20:25, 9:15). Подопечные Вадима Панкова в восьми играх из девяти уступили своим соперницам. Поражение от представительниц Польши стало для россиянок уже седьмым подряд на турнире.
Лига наций. Женщины. Третий этап. 3-й тур. Кортрейк, Бельгия
Польша — Россия — 3:2 (25:23, 24:26, 25:27, 25:20, 15:9)
Следующий матч Лиги наций россиянки сыграют 11 июня с командой Южной Кореи. В финальный раунд, который будет проходить с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая, хозяина финала. Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
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