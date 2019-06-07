Московское «Динамо» рассталось с польским связующим

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с польским связующим Гжегожем Паяком. Он пополнил состав команды в феврале 2019 года.



Ранее Паяк играл за польские клубы «Бельско-Бяла», «Ястшембский Венгель», «Кельце», «Ольштын», «Закса» и «Заверце», за французский «Мартиг», португальскую «Бенфику» и турецкий «Токат». В составе сборной Польши Гжегож дебютировал в 2015 году и стал бронзовым призёром Евролиги.

Паяк провёл в составе «Динамо» 16 матчей и набрал 17 очков.



«Мы благодарим спортсмена за то, что придя в середине сезона в новую команду, Гжегош смог быстро найти общий язык с партнёрами на площадке и вне её, за яркие игры в футболке волейбольной команды «Динамо». Желаем Гжегошу успешной волейбольной карьеры!» — говорится в сообщении.

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