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Саммельвуо рассказал, почему стал учить русский язык

Саммельвуо рассказал, почему стал учить русский язык
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер мужской сборной России финн Туомас Саммельвуо рассказал, как ему удалось так хорошо выучить русский язык.

«Когда был игроком, то сразу для себя решил: буду учить язык той страны, где выступаю. Для меня это часть внутренней человеческой культуры, дань уважение к стране. Где нахожусь и работаю.

У меня мечта – быть тренером команды, выступающей на Олимпиаде. Когда я стал тренером, моя жизнь полностью перевернулась. Это абсолютно другое", — приводит слова Саммельвуо официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Сборная России на втором этапе Лиги наций сыграет с Уфе. Соперниками действующих чемпионов будут команды Португалии, США и Италии.

В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).

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