Саммельвуо рассказал, почему стал учить русский язык

Главный тренер мужской сборной России финн Туомас Саммельвуо рассказал, как ему удалось так хорошо выучить русский язык.



«Когда был игроком, то сразу для себя решил: буду учить язык той страны, где выступаю. Для меня это часть внутренней человеческой культуры, дань уважение к стране. Где нахожусь и работаю.

У меня мечта – быть тренером команды, выступающей на Олимпиаде. Когда я стал тренером, моя жизнь полностью перевернулась. Это абсолютно другое", — приводит слова Саммельвуо официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Сборная России на втором этапе Лиги наций сыграет с Уфе. Соперниками действующих чемпионов будут команды Португалии, США и Италии.

В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).