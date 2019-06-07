Капитан сборной Польши дисквалифицирован за оскорбление иранцев

Федерация волейбола Польши дисквалифицировала на 6 матчей капитана национальной команды Михала Кубяка за нелицеприятные высказывания об иранцах в целом и сборной этой страны в частности, сообщает Mehrnews. 31-летний волейболист может обжаловать данное решение.

В конце мая Кубяк в одном из интервью сказал об иранцах: «Они всегда оскорбляют нас на площадке, не уважают нас, но строят из себя невинных. Иранцы считают себя великими, лучшими, а нас — худшими. Но я уверен, что они злые и проклятые люди. Для меня эта нация не существует, хотя они гордо называют себя персами, а не арабами. Иногда нам приходиться играть с ними, но для меня их не существует».

Руководство федерации волейбола Ирана подало жалобу в Международную федерацию волейбола, требуя наказать игрока, однако польская федерация не стала ждать решения FIVB и отстранила Кубяка.

