Бленджини объяснил, почему Иван Зайцев не был заявлен на Лигу наций

Главный тренер мужской сборной Италии Джанлоренцо Бленджини поделился ожиданиями от второго этапа Лиги наций, который пройдёт с 7 по 9 июня в Уфе. Итальянцы сыграют с командами США, Португалии и России.
«На этой неделе мы играем с серьёзными соперниками. Будем пытаться подтвердить наш класс, показывать достойный уровень волейбола. Почему не заявлен Иван Зайцев? Мы решили дать некоторым ведущим игрокам отдых и посмотреть на молодёжь», — приводит слова Бленджини официальный сайт «Урала».
Бленджини также задали вопрос, почему в России не удалось заиграть волейболисту сборной Италии Олегу Антонову.
«Я не знаю ответа на этот вопрос. Олег показал хороший результат в прошлые годы. Возможно, просто у него было мало возможностей показать себя. В этом турнире мы хотим дать возможность всем игрокам», — сказал тренер.
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