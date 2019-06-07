Уильямс: меня особенно впечатлили Клюка, Михайлов и Грозер

Диагональный сборной Австралии Линкольн Уильямс, в минувшем сезоне выступавший за нижневартовскую «Югру-Самотлор», рассказал, что ему запомнилось в Суперлиге и России в целом.
«Великолепный уровень волейбола. Все команды показывают хорошую игру, и каждый может выиграть у каждого. Если сравнить с Плюслигой, то там совсем другой волейбол. Польша – это техника и тактика, Россия – это скорость, мощь и сила. Ты можешь быть супертехничным и умным, но большие и сильные игроки Суперлиги просто забьют тебя подачей или атакой поверх блока. Меня особенно впечатлили Клюка, Михайлов и Грозер.
Я понимал, что будет холодно, и погода, которая была весной, для меня оказалась не очень комфортной. Я также знал, что Россия большая, но только путешествуя по стране, ты понимаешь, насколько она гигантская», — цитирует Уильямса официальный сайт клуба.
В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в Суперлиге.
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