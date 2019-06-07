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Забуслаев вошёл в тренерский штаб краснодарского «Динамо»

Забуслаев вошёл в тренерский штаб краснодарского «Динамо»
Волейбол / Суперлига женщины 0

В тренерском штабе краснодарского «Динамо» произошли изменения. Станислав Саликов покинул пост ассистента главного тренера Константина Ушакова. Эту должность занял Павел Забуслаев. Он уже работал в тренерском штабе команды в сезоне-2013/14.

«В первую очередь мне хотелось вновь поработать в Суперлиге. Плюс хорошие впечатления и отношения остались после проведённого в «Динамо» сезона-2013/14. Эти факторы стали определяющими.

Основная задача в новом сезоне — помочь Константину Анатольевичу Ушакову в создании дружного боеспособного коллектива, который сможет бороться за самые высокие места. Хочется радовать краснодарских болельщиков максимальной самоотдачей в каждом матче и каждом розыгрыше, вне зависимости от силы соперника», — приводит слова Забуслаева официальный сайт клуба.

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