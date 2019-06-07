Волейболист сборной США Пэтч: с каким городом можно сравнить Уфу? С Нью-Йорком

Волейболист сборной США Бен Пэтч прокомментировал поражение в матче с командой Италии на этапе Лиги наций в Уфе со счётом 1:3 (23:25, 25:13, 20:25, 23:25).

«Это была не лучшая наша игра, но мы только-только собрались все вместе в России. Первый раз играем вместе, ещё нет нужного взаимопонимания. Много молодых ребят в составе. Это был важный и интересный матч, у нас первая возможность сыграть вместе, с хорошим соперником. Мы воодушевлены атмосферой. Что-то получалось, что-то не получалось. Но начало положено.

Уфа — прекрасный город, здесь всё очень здорово: люди, атмосфера, зал. Хороший отель, всё чисто. Зал просто изумительный. Только плюсы. С каким городом США можно сравнить Уфу? Даже не знаю… С Нью-Йорком (смеется). На самом деле не знаю. Уфа — уникальное место», — передаёт слова Пэтча корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Завтра, 8 июня, итальянцы сыграют с португальцами, а американцы встретятся со сборной России.