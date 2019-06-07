Антонов: зал в Уфе не продуман для волейбола, на подаче свет бьёт в глаза

Волейболист сборной Италии Олег Антонов прокомментировал победу в матче с командой США на этапе Лиги наций в Уфе со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23).
«С победой нас, меня, Италию. Было тяжело во втором сете, но мы сделали отличный камбэк. Очень рад вернуться в Уфу, я пробыл здесь полгода, было тяжело, но рад вернуться сюда. Очень хорошо, что мы победили.
Зал очень классный, но здесь играют в хоккей, тяжело всё было подготовить. Хотелось бы, чтобы в Уфе больше людей ходило на волейбол. Было бы круто, если бы „Урал“ играл здесь. Отличная атмосфера, и публика хорошая. Зал, конечно, не продуман для волейбола, на подаче свет бьёт в глаза. Но ничего страшного, мы привыкли играть и в худших залах», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Завтра, 8 июня, итальянцы сыграют с португальцами, а американцы встретятся со сборной России.
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