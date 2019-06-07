Бленджини: очень доволен победой над США

Главный тренер мужской сборной Италии Джанлоренцо Бленджини прокомментировал победу в матче с командой США на этапе Лиги наций в Уфе со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23).



«Мы очень довольны. Очень красивая игра. Рад, что мы хорошо сыграли на приёме, принимали хорошие решения. Во втором сете провалились, но затем нормализовали подачу, добавили во всех элементах. Очень хороший матч для нас», — передаёт слова Бленджини корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Завтра, 8 июня, итальянцы сыграют с португальцами, а американцы встретятся со сборной России, которая является действующим победителем Лиги наций. В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).

Сборная США перед встречей с Россией в Лиге наций проиграла итальянцам

Волейболист сборной США Пэтч: с каким городом можно сравнить Уфу? С Нью-Йорком