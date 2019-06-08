Российские «пляжницы» не смогли выйти в полуфинал этапа Мирового тура в Китае

Российские спортсменки Ксения Дабижа и Дарья Рудых не смогли выйти в полуфинал на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Нанкине (Китай). В четвертьфинале они проиграли представительницам Китая Шухуэй Вэнь и Цзинчжэ Ван – 17:21, 21:17, 12:15.

В 1/8 финала россиянки обыграли дуэт из Тайваня Ко Най Хан и Лю Пи Синь со счётом 21:17, 21:19.

Ранее на этапе Мирового тура в Наньтуне (Китай) российские «пляжницы» заняли первое место в группе Е и в итоге смогли дойти до полуфинала. На этой стадии они проиграли бразильской паре Ангела Лавалле/Каролина Хорта Максимо со счётом 17:21, 17:21. В матче за третье место Ксения и Дарья взяли верх над представительницами Польши Ягодой Грущинской и Александрой Громадовской — 21:13, 21:16, завоевав бронзовые медали.