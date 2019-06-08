Волейболисты сборной Италии обыграли португальцев в Лиге наций

Волейболисты сборной Италии во втором матче предварительного этапа Лиги наций, который проходит в Уфе, нанесли поражение команде Португалии со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:11).



Следующий матч итальянцы проведут 9 июня со сборной России. Португальцы встретятся со сборной США.



Напомним, на старте второго этапа Лиги наций в Уфе команда Италии обыграла США со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23). Мужская сборная России по волейболу стартовала на домашнем этапе Лиги наций с уверенной победы над командой Португалии — 3:0 (25:19, 25:22, 25:20). Самым результативным в составе подопечных Туомаса Саммельвуо стал Дмитрий Волков, принесший команде 15 очков.



Волейбол. Лига наций. Мужчины

Вторая игровая неделя. 2-й тур. Уфа, Россия

Италия — Португалия — 3:0 (25:13, 25:20, 25:11).