Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Волейболисты сборной Италии обыграли португальцев в Лиге наций

Волейболисты сборной Италии обыграли португальцев в Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Волейболисты сборной Италии во втором матче предварительного этапа Лиги наций, который проходит в Уфе, нанесли поражение команде Португалии со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:11).

Следующий матч итальянцы проведут 9 июня со сборной России. Португальцы встретятся со сборной США.

Напомним, на старте второго этапа Лиги наций в Уфе команда Италии обыграла США со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23). Мужская сборная России по волейболу стартовала на домашнем этапе Лиги наций с уверенной победы над командой Португалии — 3:0 (25:19, 25:22, 25:20). Самым результативным в составе подопечных Туомаса Саммельвуо стал Дмитрий Волков, принесший команде 15 очков.

Волейбол. Лига наций. Мужчины
Вторая игровая неделя. 2-й тур. Уфа, Россия

Италия — Португалия — 3:0 (25:13, 25:20, 25:11).

Лига наций (м)
08 июня 2019, суббота. 14:00 МСК
Италия
3 : 0
25:13, 25:20, 25:11
Португалия
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент