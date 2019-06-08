Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Тренер волейбольной сборной Италии: старались не унижать португальцев

Тренер волейбольной сборной Италии: старались не унижать португальцев
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер волейбольной сборной Италии Джанлоренцо Бленгини после победы над командой Португалии в матче Лиги наций со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:11) прокомментировал итоги встречи и сказал, что у его подопечных не будет преимущества в поединке с россиянами из-за большего времени на отдых.

«Хорошая игра. Мы были внимательными, сконцентрированными на протяжении всего матча. Немного жаль португальцев, у них всего одна победа, мы старались не унижать их, ребятам тяжело.

Во втором сете мы снова расслабились, но смогли собраться. Помогли нам португальцы, несколько ошибок сделали. Это наша ошибка, нельзя расслабляться. В таких матчах пара мячей может развернуть игру.

У нас больше времени на отдых, чем у России? Послушайте, это игра. Календарь составляем не мы. Принято, что хозяева играют вторыми. Вчера Португалия играла вторым матчем, сегодня — первым. Это нормально», — передаёт слова Бленгини корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Вторая игровая неделя Лиги наций проходит в Уфе. 9 июня Италия сыграет со сборной России.

Волейболисты сборной Италии обыграли португальцев в Лиге наций
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент