Тренер волейбольной сборной Италии: старались не унижать португальцев

Главный тренер волейбольной сборной Италии Джанлоренцо Бленгини после победы над командой Португалии в матче Лиги наций со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:11) прокомментировал итоги встречи и сказал, что у его подопечных не будет преимущества в поединке с россиянами из-за большего времени на отдых.

«Хорошая игра. Мы были внимательными, сконцентрированными на протяжении всего матча. Немного жаль португальцев, у них всего одна победа, мы старались не унижать их, ребятам тяжело.



Во втором сете мы снова расслабились, но смогли собраться. Помогли нам португальцы, несколько ошибок сделали. Это наша ошибка, нельзя расслабляться. В таких матчах пара мячей может развернуть игру.



У нас больше времени на отдых, чем у России? Послушайте, это игра. Календарь составляем не мы. Принято, что хозяева играют вторыми. Вчера Португалия играла вторым матчем, сегодня — первым. Это нормально», — передаёт слова Бленгини корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Вторая игровая неделя Лиги наций проходит в Уфе. 9 июня Италия сыграет со сборной России.