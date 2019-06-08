Тренер волейбольной сборной Португалии: собственные ошибки не дали нам выиграть

Главный тренер сборной Португалии по волейболу Уго Силва прокомментировал поражение от команды Италии со счётом 0:3 (13:25, 20:25, 11:25) во втором матче предварительного этапа Лиги наций, который проходит в Уфе.

Следующий матч итальянцы проведут 9 июня против сборной России. Португальцы встретятся со сборной США.

«Нам не удалась игра. За исключением второго сета, где мы были в двух мячах от победы. Но собственные ошибки не дали нам выиграть. В третьем сете концентрация была очень низкой, я недоволен этим отрезком. Это очень важно для нас — играть с полной концентрацией, иначе ничего не добиться», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Напомним, на старте второго этапа Лиги наций в Уфе команда Италии обыграла США со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23). Мужская сборная России по волейболу стартовала с уверенной победы над португальцами — 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).