Феррейра: разница между Португалией и другими сборными — отсутствие опыта

Волейболист сборной Португалии Алекс Феррейра подвёл итоги второго матча предварительного этапа Лиги наций, который проходит в Уфе. Португальцы проиграли команде Италии со счётом 0:3 (13:25, 20:25, 11:25).

Следующий матч итальянцы проведут 9 июня против сборной России. Португалия встретится с командой США.

«Для нас, для этой команды, сейчас всё в новинку, большинство наших игроков никогда не играли на таком уровне. Мы стараемся, но… Почти всегда достигаем 20 очков, хорошо играем до этой отметки в сете. Но против нас сильные команды. Нам просто не хватает опыта в концовках. В этом разница между Португалией и сильнейшими командами мира. Для нас такие игры — прежде всего огромный опыт», — передаёт слова Феррейры корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Напомним, на старте второго этапа Лиги наций в Уфе команда Италии обыграла США со счётом 3:1 (25:23, 13:25, 25:20, 25:23). Мужская сборная России по волейболу стартовала с уверенной победы над португальцами — 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).