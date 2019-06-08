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Российские волейболисты одержали уверенную победу над США в Лиге наций

Российские волейболисты одержали уверенную победу над США в Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Во втором матче второй игровой недели Лиги наций мужская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над командой США со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:15). Самым результативным игроком матча стал диагональный российской команды Виктор Полетаев, набравший 19 очков (3 — на блоке). 10 баллов (5 из них — на блоке) принёс команде Игорь Филиппов.

Это вторая победа подопечных Туомаса Саммельвуо на домашнем этапе турнира в Уфе и четвёртая в Лиге наций — 2019. Сборная России занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

9 июня в заключительном матче второй игровой недели российские волейболисты сыграют со сборной Италии, которая также выиграла оба предыдущих матча в Уфе.

Волейбол. Лига наций. Мужчины
Вторая игровая неделя. 2-й тур. Уфа, Россия

Россия — США — 3:0 (25:22, 25:19, 25:15).

Лига наций (м)
08 июня 2019, суббота. 17:00 МСК
Россия
3 : 0
25:22, 25:19, 25:15
США
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