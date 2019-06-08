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Саммельвуо: смогу ли я петь гимн России? Не знаю

Саммельвуо: смогу ли я петь гимн России? Не знаю
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо пока не уверен, что в ближайшее время сможет спеть гимн России вместе со своим тренерским штабом, командой и болельщиками.

«Сержио Бузато пел гимн? Ха-ха. Я даже не смотрел. Это такой момент… Конечно, это из души должно прийти. Все 8 тысяч людей поют, это красиво…

Хейнен поёт гимн Польши? Да, я понял ваш намёк (смеётся). Смогу ли я так? Не знаю, не знаю», — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Итальянец Сержио Бузато не первый год входит в тренерский штаб сборной России. Для финского специалиста Саммельвуо матч Лиги наций с США (3:0) стал пятым у руля национальной команды. В февраля 2019 года наставник «Кузбасса» сменил на посту главного тренера сборной России Сергея Шляпникова.

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