Д. Волков — о матче с США: показали свою лучшую игру, командную

Доигровщик сборной России по волейболу Дмитрий Волков прокомментировал победу во втором матче домашнего этапа Лиги наций с командой США (3:0).
«Соперник был сильный, хотя не все сильнейшие игроки у них сегодня были. Но мне кажется, что сегодня мы показали свою лучшую игру, командную. Подача летела, защитных действий было много, розыгрышей красивых было много. Думаю, в том же стиле будем двигаться дальше как команда.
Над блоком, конечно, работаем. Всегда считалось, что Россия сильна блоком. Не знаю, что тут добавить… Сегодня получалось», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Это вторая победа подопечных Туомаса Саммельвуо на домашнем этапе турнира в Уфе и четвёртая в Лиге наций — 2019.
В заключительном матче домашнего этапа Лиги наций сборная России сыграет с командой Италии, также выигравшей на данный момент два матча в Уфе.
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