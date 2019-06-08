Д. Волков — о матче с США: показали свою лучшую игру, командную

Доигровщик сборной России по волейболу Дмитрий Волков прокомментировал победу во втором матче домашнего этапа Лиги наций с командой США (3:0).

«Соперник был сильный, хотя не все сильнейшие игроки у них сегодня были. Но мне кажется, что сегодня мы показали свою лучшую игру, командную. Подача летела, защитных действий было много, розыгрышей красивых было много. Думаю, в том же стиле будем двигаться дальше как команда.



Над блоком, конечно, работаем. Всегда считалось, что Россия сильна блоком. Не знаю, что тут добавить… Сегодня получалось», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Это вторая победа подопечных Туомаса Саммельвуо на домашнем этапе турнира в Уфе и четвёртая в Лиге наций — 2019.



В заключительном матче домашнего этапа Лиги наций сборная России сыграет с командой Италии, также выигравшей на данный момент два матча в Уфе.