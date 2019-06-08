Филиппов: не скажу, что я был королём блока в матче с США

Центральный блокирующий мужской сборной России по волейболу Игорь Филиппов прокомментировал победу в матче домашнего этапа Лиги наций с командой США. Филиппов стал лучшим на блоке в составе хозяев, на его счету 5 результативных блоков.

«Не скажу, что я сегодня был королем блока, сыграла вся команда, хорошо разобрали США, получилось, очень рад, что мы выиграли. Хотел выйти помочь команде, и у меня получилось, я считаю.



Для меня Уфа — второй дом, я играю за «Урал». То, что сегодня было на матче более 8 тысяч болельщиков, это нас заряжает, это как седьмой игрок. Очень круто», — передаёт слова Филиппова корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

В заключительном матче домашнего этапа Лиги наций сборная России сыграет с командой Италии, также выигравшей на данный момент два матча в Уфе.