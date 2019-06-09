Сэндер: рад переходу в московское «Динамо», у нас будет хорошая команда

Доигровщик сборной США Тэйлор Сэндер рассказал о переходе в московское «Динамо» и подвёл итог выступления команды на этапе Лиги наций в Уфе. Американцы сумели выиграть только у сборной Португалии (3:1).

«Счастливы, что уезжаем хотя бы с одной победой. У нас много новых ребят в составе, есть проблемы, так что хорошо, что хоть одну победу одержали. Сегодня сыграли чуть лучше, чем в первых двух матчах.



Я рад переходу в «Динамо», Москва — классный город, я и семья рады этому приключению. У нас будет хорошая команда. Я очень рад попробовать себя в российской лиге, тут много крутых команд, игроков. Для меня это отличный шаг в карьере — попробовать себя на таком высоком уровне. Ребята, которые играли в России, сказали, что здесь есть по-настоящему большие матчи.



Не играл в Уфе из-за небольшой травмы плеча. Сейчас мне уже лучше», — передаёт слова Сэндера корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

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