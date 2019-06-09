Саммельвуо: отличный уик-энд! Дальше у нас начнётся настоящая Лига наций

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подвёл итоги домашнего уик-энда Лиги наций, который его подопечные завершили уверенной победой в матче с Италией (3:0).
«Первая партия была очень важной. Соперник здорово принимал, были такие моменты, когда игра могла развернуться. Рад, что мы не торопились, ждали свой шанс. Выиграли важные мячи в концовке, после чего играли уже более уверенно. Подача-приём наладилась. А итальянцы начали ошибаться. Когда всё получается, здорово. Отличный уик-энд!
Какой матч лучше — с Италией и США? Не знаю. Это неважно. Главное, что мы стараемся расти и играть лучше.
Игра Полетаева от меня не зависит. У нас все хорошие игроки, нельзя играть на одном уровне весь год, надо это понимать. Мы стараемся дать ему отдохнуть, набраться сил. Важно, что есть Земчёнок, который может выйти и помочь. Командная игра не зависит от игрока.
Состав дальше? У нас сейчас игры в Иране, сегодня посидим-подумаем. Думаю, на следующий уик-энд, может, и не будет изменений. У нас уже послезавтра выезд, тренировок мало. Сейчас у нас начнётся настоящая Лига наций: Иран, Бразилия, США», — передаёт слова Саммельвуо корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
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