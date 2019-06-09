Тренер сборной Италии: мы так и не смогли остановить Полетаева

Главный тренер мужской сборной Италии по волейболу Джанлоренцо Бленджини прокомментировал поражение в заключительном матче второй игровой недели Лиги наций в Уфе. Итальянцы уступили команде России со счётом 0:3, сумев навязать борьбу только в первой партии.

«Россия сыграла очень сильно, очень жаль, что мы проиграли первый сет, не смогли удержать отрыв. Не забили пару доигровок, к сожалению, не удалось. Полетаев здорово подавал, мощно атаковал. Мы разбирали его, готовились, но так и не смогли остановить», — передаёт слова Бленджини корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

В Уфе сборная Италии одержала две победы, выиграв у команд Португалии (3:0) и США (3:1). С четырьмя победами в шести матчах итальянцы занимают пятое место в турнирной таблице Лиги наций.