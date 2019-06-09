Связующий сборной Италии: тяжело было играть с высокими парнями из России

Связующий сборной Италии по волейболу Симоне Джианелли прокомментировал поражение в заключительном матче второй игровой недели Лиги наций в Уфе. Итальянцы уступили команде России со счётом 0:3, сумев навязать борьбу только в первой партии.

«Отличный уик-энд, мы довольны двумя победами. Сегодня начали здорово, но не удержали. Россия — одна из сильнейших сборных, нам было тяжело играть с этими высокими парнями. У нас очень молодая команда, нам опыта не хватило. Нам всё понравилось в Уфе», — передаёт слова Джианелли корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

В Уфе сборная Италии одержала две победы, выиграв у команд Португалии (3:0) и США (3:1). С четырьмя победами в шести матчах итальянцы занимают пятое место в турнирной таблице Лиги наций.