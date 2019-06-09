Клюка: приятно, что в Уфе выиграли у всех по 3:0

Доигровщик сборной России по волейболу Егор Клюка подвёл итоги домашнего этапа Лиги наций в Уфе, в ходе которого национальная команда одержала три победы со счётом 3:0.

«Игра приятная такая получилась сегодня. В первый день раскачка была, а вчера и сегодня мне очень понравилось. Для профессионального роста возможно хорошо и на тай-брейке пободаться, но я достаточно в этом сезоне в клубе тай-брейков поиграл, так что приятно, что выиграли у всех по 3:0. Приятно играли. По команде, по тому, как мы вместе работаем, вообще никаких вопросов.



К перелётам долгим спокойно отношусь, мне не привыкать летать много, я привык играть везде. Высоким, конечно, тяжелее», — передаёт слова Клюки корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.