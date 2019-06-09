Подлозный — об этапе Лиги наций в Уфе: Польша и Италия могут нам завидовать

Заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола, отвечающий за проведение соревнований среди мужских команд, Михаил Подлозный подвёл организационные итоги завершившегося в Уфе этапа Лиги наций.

«У нас на волейболе такого ещё никогда не было. Это что-то фантастическое! Говорим про Польшу, Италию, но они после такого сами могут нам завидовать. Спасибо, Уфа, спасибо всем!» — передаёт слова Подлозного корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Мужская сборная России по волейболу домашний уик-энд Лиги наций провела в Уфе. Соперниками россиян были команды Португалии, США и Италии. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли все три матча со счётом 3:0.

Третью игровую неделю сборная России проведёт в Иране, где встретится с хозяевами, а также командами Польши и Канады.