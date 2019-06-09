Подлозный — об этапе Лиги наций в Уфе: Польша и Италия могут нам завидовать

Заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола, отвечающий за проведение соревнований среди мужских команд, Михаил Подлозный подвёл организационные итоги завершившегося в Уфе этапа Лиги наций.
«У нас на волейболе такого ещё никогда не было. Это что-то фантастическое! Говорим про Польшу, Италию, но они после такого сами могут нам завидовать. Спасибо, Уфа, спасибо всем!» — передаёт слова Подлозного корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Мужская сборная России по волейболу домашний уик-энд Лиги наций провела в Уфе. Соперниками россиян были команды Португалии, США и Италии. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли все три матча со счётом 3:0.
Третью игровую неделю сборная России проведёт в Иране, где встретится с хозяевами, а также командами Польши и Канады.
- 9 июня 2019
-
23:15
-
22:48
-
22:38
-
21:31
-
21:24
-
21:07
-
21:00
-
18:36
-
18:07
-
17:57
-
17:45
-
17:36
-
17:23
- 8 июня 2019
-
22:27
-
22:17
-
21:00
-
20:51
-
20:42
-
20:25
-
20:12
-
18:32
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:29
-
14:32
-
14:18
-
09:01
- 7 июня 2019
-
21:30
-
21:20
-
20:59
-
20:50
-
20:43
-
18:47