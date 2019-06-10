Сиволап и Ярзуткин вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Бадене

Россияне Максим Сиволап и Артём Ярзуткин вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в Бадене (Австрия).
Сиволап и Ярзуткин напрямую вышли в четвертьфинал как победители группы. В первом для себя матче плей-офф россияне нанесли поражение латвийскому дуэту Томс Смединьш/Харальд Регза со счётом 2:0 (21:10, 21:18).
В полуфинале 10 июня Сиволап и Ярзуткин встретятся с испанской парой Цезарь Менендес/Алехандро Уэрта.
В соревнованиях принимали участие ещё две российские пары. Алексей Гусев и Павел Шустров из-за травмы снялись в ходе первого матча группового турнира с соотечественниками Сиволапом и Ярзуткиным. Пётр Бахнарь и Юрий Богатов начали плей-офф с 1/8 финала, где уступили испанцам Менендесу и Уэрте – 0:2 (14:21, 10:21).
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