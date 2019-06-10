Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций

Вчера, 9 июня, в мужской Лиге наций были сыграны матчи третьего тура второго этапа. Без поражений идёт сборная Бразилии. Команда России, выигравшая пять матчей из шести, занимает четвёртую строчку.



Лига наций. Мужчины. Второй этап. Третий тур

Россия — Италия — 3:0 (29:27, 25:16, 25:18).

Португалия — США — 1:3 (20:25, 25:22, 22:25, 17:25).

Аргентина — Бразилия — 2:3 (20:25, 25:21, 28:26, 23:25, 12:15).

Япония — Иран — 0:3 (22:25, 21:25, 19:25).

Болгария — Франция — 3:2 (18:25, 23:25, 25:21, 25:23, 15:11).

Китай — Польша — 0:3 (22:25, 13:25, 15:25).

Австралия — Германия — 3:0 (25:20, 25:20, 25:16).

Канада — Сербия — 2:3 (17:25, 26:24, 21:25, 28:26, 12:15).



Турнирная таблица

1. Бразилия – 6 побед — 0 поражений (15 очков).

2. Иран – 5-1 (16, сеты — 17:5).

3. Франция – 5-1 (16, сеты — 17:7).

4. Россия — 5-1 (14).

5. Италия — 4-2 (12, сеты — 13:7).

6. Канада — 4-2 (12, сеты — 15:9).

7. Польша – 4-2 (11).

8. Аргентина — 2-4 (7, сеты — 10:12).

9. США — 2-4 (7, сеты — 9:14).

10. Сербия – 2-4 (6, сеты — 12:16).

11. Япония – 2-4 (6, сеты — 8:13).

12. Болгария – 2-4 (5, сеты — 8:15).

13. Германия – 2-4 (5, сеты — 8:16).

14. Австралия – 1-5 (5).

15. Китай – 1-5 (4).

16. Португалия – 1-5 (3).



Матчи третьего этапа с участием сборной России пройдут в Урмии (Иран). 14 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с поляками, 15-го — с канадцами, 16-го — с иранцами.



В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).

В Уфе по максимуму. Россия провозилась с Италией сет, а потом размазала Российские волейболисты на домашнем этапе Лиги наций выиграли все матчи. Итальянцев хватило на один сет.