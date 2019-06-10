Новосибирский «Локомотив» объявил состав на следующий сезон
Новосибирский «Локомотив» завершил комплектование состава команды на следующий сезон. Подопечные Пламена Константинова заняли пятое место в минувшем розыгрыше Суперлиги и завоевали путёвку в Кубок вызова.
Состав «Локомотива». Сезон 2019/20
Диагональные: Константин Бакун, Павел Круглов.
Блокирующие: Ильяс Куркаев, Александр Ткачёв, Дмитрий Щербинин, Максим Куликов.
Связующие: Фабиан Джизга, Константин Абаев.
Доигровщики: Сергей Савин, Алексей Родичев, Марко Ивович, Павел Захаров.
Либеро: Роман Мартынюк, Артём Ермаков.
«Локомотив» покинули диагональный Николай Павлов, блокирующие Николай Апаликов и Артём Смоляр, связующий Максим Шульгин, а также старший тренер Алессандро Пироли, сообщает официальный сайт клуба.
«Локомотив» подписал контракт с Дмитрием Щербининым
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