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Новосибирский «Локомотив» объявил состав на следующий сезон

Новосибирский «Локомотив» объявил состав на следующий сезон
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Новосибирский «Локомотив» завершил комплектование состава команды на следующий сезон. Подопечные Пламена Константинова заняли пятое место в минувшем розыгрыше Суперлиги и завоевали путёвку в Кубок вызова.

Состав «Локомотива». Сезон 2019/20
Диагональные: Константин Бакун, Павел Круглов.
Блокирующие: Ильяс Куркаев, Александр Ткачёв, Дмитрий Щербинин, Максим Куликов.
Связующие: Фабиан Джизга, Константин Абаев.
Доигровщики: Сергей Савин, Алексей Родичев, Марко Ивович, Павел Захаров.
Либеро: Роман Мартынюк, Артём Ермаков.

«Локомотив» покинули диагональный Николай Павлов, блокирующие Николай Апаликов и Артём Смоляр, связующий Максим Шульгин, а также старший тренер Алессандро Пироли, сообщает официальный сайт клуба.

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