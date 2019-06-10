Новосибирский «Локомотив» объявил состав на следующий сезон

Новосибирский «Локомотив» завершил комплектование состава команды на следующий сезон. Подопечные Пламена Константинова заняли пятое место в минувшем розыгрыше Суперлиги и завоевали путёвку в Кубок вызова.

Состав «Локомотива». Сезон 2019/20

Диагональные: Константин Бакун, Павел Круглов.

Блокирующие: Ильяс Куркаев, Александр Ткачёв, Дмитрий Щербинин, Максим Куликов.

Связующие: Фабиан Джизга, Константин Абаев.

Доигровщики: Сергей Савин, Алексей Родичев, Марко Ивович, Павел Захаров.

Либеро: Роман Мартынюк, Артём Ермаков.

«Локомотив» покинули диагональный Николай Павлов, блокирующие Николай Апаликов и Артём Смоляр, связующий Максим Шульгин, а также старший тренер Алессандро Пироли, сообщает официальный сайт клуба.

