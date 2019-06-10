«Уралочка-НТМК» объявила имя последнего новичка команды

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с белорусской доигровщицей Верой Костючик. Она стала последним новичком команды Николая Карполя в этом сезоне.
Ранее Вера выступала за «Протон-Саратов».
«Для меня «Уралочка» — один из самых лучших клубов России, с великим тренером и богатой историей. Хочется расти профессионально, и я надеюсь, что в Екатеринбурге мне в этом помогут.
Прошедший сезон был действительно непростым в эмоциональном плане, но мы справились. Много игр, много игровой практики. Какие-то отдельные моменты выделить не могу, любая сыгранная игра — это опыт. Нет предела совершенству, во многом, благодаря ежедневной дополнительной работе и Юрию Николаевичу Маричеву. Мне очень повезло, что я работала именно с ним, и я ему очень благодарна за эту возможность.
В «Уралочке» знаю Катю Енину. В 2015 году мы играли в «Протоне». И Аню Климец, выступаем вместе за национальную сборную Белоруссии.
Ожидания от нового сезона? Хочу выложиться по максимуму и показать хороший результат», — сказала Костючик.
«Уралочка-НТМК» в минувшем розыгрыше Суперлиги завоевала бронзу.
- 10 июня 2019
-
10:02
-
09:14
-
09:14
-
00:29
- 9 июня 2019
-
23:15
-
22:48
-
22:38
-
21:31
-
21:24
-
21:07
-
21:00
-
18:36
-
18:07
-
17:57
-
17:45
-
17:36
-
17:23
- 8 июня 2019
-
22:27
-
22:17
-
21:00
-
20:51
-
20:42
-
20:25
-
20:12
-
18:32
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:29
-
14:32
-
14:18
-
09:01
- 7 июня 2019
-
21:30
-
21:20