«Уралочка-НТМК» объявила имя последнего новичка команды

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с белорусской доигровщицей Верой Костючик. Она стала последним новичком команды Николая Карполя в этом сезоне.

Ранее Вера выступала за «Протон-Саратов».

«Для меня «Уралочка» — один из самых лучших клубов России, с великим тренером и богатой историей. Хочется расти профессионально, и я надеюсь, что в Екатеринбурге мне в этом помогут.



Прошедший сезон был действительно непростым в эмоциональном плане, но мы справились. Много игр, много игровой практики. Какие-то отдельные моменты выделить не могу, любая сыгранная игра — это опыт. Нет предела совершенству, во многом, благодаря ежедневной дополнительной работе и Юрию Николаевичу Маричеву. Мне очень повезло, что я работала именно с ним, и я ему очень благодарна за эту возможность.



В «Уралочке» знаю Катю Енину. В 2015 году мы играли в «Протоне». И Аню Климец, выступаем вместе за национальную сборную Белоруссии.



Ожидания от нового сезона? Хочу выложиться по максимуму и показать хороший результат», — сказала Костючик.

«Уралочка-НТМК» в минувшем розыгрыше Суперлиги завоевала бронзу.