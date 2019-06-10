Стали известны победители первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу

В Липецке завершился первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В мужских соревнованиях победили Илья Лешуков и Константин Семёнов, в женском турнире первенствовали Дарья Мастикова и Полина Цыганова, сообщает официальный сайт ВФВ.



Пляжный волейбол. Чемпионат России. Первый этап. Липецк

Мужчины. Финал

Илья Лешуков/Константин Семёнов – Сергей Алфимов/Александр Ужегов – 2:0 (21:15, 21:16).

Матч за третье место

Игорь Величко/Максим Худяков – Андрей Болгов/Владислав Ермилов – 2:0 (21:11, 21:18).

Женщины. Финал

Дарья Мастикова/Полина Цыганова – Александра Моисеева/Екатерина Сырцева – 2:1 ( 21:16, 15:21, 15:7).

Матч за третье место

Александра Ганенко/Анастасия Фролова – Елизавета Новикова/Елена Федюнова – 2:0 (21:18, 21:19).