Стали известны победители первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу
В Липецке завершился первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В мужских соревнованиях победили Илья Лешуков и Константин Семёнов, в женском турнире первенствовали Дарья Мастикова и Полина Цыганова, сообщает официальный сайт ВФВ.
Пляжный волейбол. Чемпионат России. Первый этап. Липецк
Мужчины. Финал
Илья Лешуков/Константин Семёнов – Сергей Алфимов/Александр Ужегов – 2:0 (21:15, 21:16).
Матч за третье место
Игорь Величко/Максим Худяков – Андрей Болгов/Владислав Ермилов – 2:0 (21:11, 21:18).
Женщины. Финал
Дарья Мастикова/Полина Цыганова – Александра Моисеева/Екатерина Сырцева – 2:1 ( 21:16, 15:21, 15:7).
Матч за третье место
Александра Ганенко/Анастасия Фролова – Елизавета Новикова/Елена Федюнова – 2:0 (21:18, 21:19).
Россияне узнали соперников на чемпионате мира по пляжному волейболу
- 10 июня 2019
-
12:13
-
11:02
-
10:02
-
09:14
-
09:14
-
00:29
- 9 июня 2019
-
23:15
-
22:48
-
22:38
-
21:31
-
21:24
-
21:07
-
21:00
-
18:36
-
18:07
-
17:57
-
17:45
-
17:36
-
17:23
- 8 июня 2019
-
22:27
-
22:17
-
21:00
-
20:51
-
20:42
-
20:25
-
20:12
-
18:32
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:29
-
14:32
-
14:18
-
09:01
Партнерский контент