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Стали известны победители первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Стали известны победители первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу
Волейбол / Пляжный волейбол 0

В Липецке завершился первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. В мужских соревнованиях победили Илья Лешуков и Константин Семёнов, в женском турнире первенствовали Дарья Мастикова и Полина Цыганова, сообщает официальный сайт ВФВ.

Пляжный волейбол. Чемпионат России. Первый этап. Липецк
Мужчины. Финал
Илья Лешуков/Константин Семёнов – Сергей Алфимов/Александр Ужегов – 2:0 (21:15, 21:16).

Матч за третье место
Игорь Величко/Максим Худяков – Андрей Болгов/Владислав Ермилов – 2:0 (21:11, 21:18).

Женщины. Финал
Дарья Мастикова/Полина Цыганова – Александра Моисеева/Екатерина Сырцева – 2:1 ( 21:16, 15:21, 15:7).

Матч за третье место
Александра Ганенко/Анастасия Фролова – Елизавета Новикова/Елена Федюнова – 2:0 (21:18, 21:19).

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