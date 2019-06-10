Кузнецова — о запрете покидать отель: сказали, на соседней улице наркобароны

Волейболистка санкт-петербургской «Ленинградки» и сборной России Софья Кузнецова сравнила уровень игры в Суперлиге и Лиге наций.

«Мне показалось, что в матчах сборных игра идёт быстрее. Заметила это по всем соперникам. У нас в Суперлиге играют помедленней. Особенно это ощутимо на фоне Бразилии. У них быстро выполняется всё — перемещения, передачи, удары. Всё четко и на скорости.

В Бразилии нам запретили покидать гостиницу. Садились в автобус и ехали сразу в зал. Оттуда — обратно в гостиницу. Как это объяснили? Сказали, что вокруг криминальная обстановка, где-то на соседней улице находятся наркобароны», — цитирует Кузнецову «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Софья также рассказала о дальнейших планах выступления за сборную.

«Мне сказали, что на два первых этапа я поеду, а дальше посмотрят по результатам. После матчей в Турции сообщили, что перед участием в Универсиаде мне надо отдохнуть», — сказала волейболистка.

В турнирной таблице Лиги наций подопечные Вадима Панкова занимают 14-е место.