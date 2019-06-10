Сиволап и Ярзуткин пробились в финал этапа Мирового тура в Бадене

Россияне Максим Сиволап и Артём Ярзуткин вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в Бадене (Австрия). В полуфинале они одолели испанцев Алехандро Уэрту и Сезара Менендеса со счётом 2:1 (17:21, 21:18, 15:10).



В противостоянии за золото российские «пляжники» сразятся с австрийцами Клеменсом Допплером и Александром Хорстом.

В матче за третье место Уэрта и Менендес сыграют с ещё одной австрийской парой Александр Хубер/Кристоф Дресслер.

В соревнованиях принимали участие ещё две российские пары. Алексей Гусев и Павел Шустров из-за травмы снялись в ходе первого матча группового турнира с соотечественниками Сиволапом и Ярзуткиным. Пётр Бахнарь и Юрий Богатов начали плей-офф с 1/8 финала, где уступили Уэрте и Менендесу – 0:2 (14:21, 10:21).