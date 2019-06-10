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Волейболистка «Ленинградки» вышла замуж за футболиста

Волейболистка «Ленинградки» вышла замуж за футболиста
Волейбол / Суперлига женщины 0

Волейболистка санкт-петербургской «Ленинградки» Елизавета Самадова и её возлюбленный Йован Крнета стали супругами, сообщает официальный сайт клуба. Свадьба состоялась в родном городе Йована — Белграде. Он является профессиональным футболистом, выступает на позиции защитника в греческом клубе «Левадиакос». С Елизаветой он познакомился к Азербайджане.

«Желаем молодой семье светлой любви, счастья и благополучия!» — говорится в сообщении.

Фото доступно в «инстаграме» «Ленинградки».

По итогам минувшего сезона Самадова была признана лучшим игроком команды. Елизавета выступает за команду Александра Кашина с 2018 года. Ранее она играла за «Телеком» (Баку, Азербайджан) и «Савино дель Бене» (Скандиччи, Италия).

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