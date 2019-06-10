Московское «Динамо» рассталось с Александром Маркиным

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с доигровщиком Александром Маркиным. Волейболист провёл в столичном клубе 10 сезонов (225 матчей). Маркин — двукратный обладатель Кубка ЕКВ, многократный призёр чемпионатов России.
В минувшем сезоне Александр провёл 23 матча в Суперлиге и набрал 110 очков. В составе сборной России он дважды выиграл Универсиаду, стал победителем Лиги наций и призёром Европейских игр.
«Мы желаем Александру успешного продолжения карьеры, спортивных достижений и новых побед!» — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация о том, что Маркин продолжит карьеру в нижегородском АСК, который в следующем сезоне сыграет в Суперлиге.
«Динамо» также рассталось с ассистентом главного тренера Михаилом Вихневичем.
- 10 июня 2019
-
15:19
-
14:37
-
13:55
-
12:13
-
11:02
-
10:02
-
09:14
-
09:14
-
00:29
- 9 июня 2019
-
23:15
-
22:48
-
22:38
-
21:31
-
21:24
-
21:07
-
21:00
-
18:36
-
18:07
-
17:57
-
17:45
-
17:36
-
17:23
- 8 июня 2019
-
22:27
-
22:17
-
21:00
-
20:51
-
20:42
-
20:25
-
20:12
-
18:32
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:29