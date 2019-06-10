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Московское «Динамо» рассталось с Александром Маркиным

Московское «Динамо» рассталось с Александром Маркиным
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с доигровщиком Александром Маркиным. Волейболист провёл в столичном клубе 10 сезонов (225 матчей). Маркин — двукратный обладатель Кубка ЕКВ, многократный призёр чемпионатов России.

В минувшем сезоне Александр провёл 23 матча в Суперлиге и набрал 110 очков. В составе сборной России он дважды выиграл Универсиаду, стал победителем Лиги наций и призёром Европейских игр.

«Мы желаем Александру успешного продолжения карьеры, спортивных достижений и новых побед!» — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что Маркин продолжит карьеру в нижегородском АСК, который в следующем сезоне сыграет в Суперлиге.

«Динамо» также рассталось с ассистентом главного тренера Михаилом Вихневичем.

Источник: Маркин перейдёт в АСК
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