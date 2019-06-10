Ф. Воронков: Кобзарь сразу подошёл и сказал, чтобы я готовился к передаче

Доигровщик Фёдор Воронков поделился впечатлениями от дебюта в сборной России. Он вышел на площадку в матче Лиги наций с итальянцами. Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась победой сборной России со счётом 3:0 (29:27, 25:16, 25:18).
«Ожидание этого момента было томительным. Думал, что в Сербии получится сыграть, почувствовать, что это такое. Но получилось, что пять полных матчей без проблеска выйти. Поэтому это было неожиданно. Туомас говорил, что моё время придёт. Я думал, что это случится уже в Иране или Бразилии. Рад, что вышел в этом матче. И сам получил уверенность, и тренеру показал, что он может на меня рассчитывать. Надеюсь, в дальнейшем чаще буду выходить.
Прежде всего, испытал волнение. Клуб это одно, а тут сборная России. Спасибо ребятам по команде, что поддержали. Игорь Кобзарь сразу подошёл и сказал, чтобы я готовился к передаче. После первого же приёма он отдал мяч мне, я забил и волнение полностью ушло», – приводит слова Воронкова «Спорт Бизнес Online».
Со старта турнира подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли пять матчей из шести.
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