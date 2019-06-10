Сиволап и Ярзуткин проиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу в Бадене

В финале этапа Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда» в Бадене (Австрия) россияне Максим Сиволап и Артём Ярзуткин уступили австрийцам Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту со счётом 16:21, 17:21.
В матче за третье место представители Испании Алехандро Уэрта и Сезар Менендес взяли верх над австрийской парой Александр Хубер/Кристоф Дресслер — 21:19, 18:21, 16:14.
Напомним, в полуфинале Сиволап и Ярзуткин одолели Уэрту и Менендеса со счётом 2:1 (17:21, 21:18, 15:10).
В соревнованиях принимали участие ещё две российские пары. Алексей Гусев и Павел Шустров из-за травмы снялись в ходе первого матча группового турнира с Сиволапом и Ярзуткиным. Пётр Бахнарь и Юрий Богатов начали плей-офф с 1/8 финала, где уступили Уэрте и Менендесу – 0:2 (14:21, 10:21).
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