Шевченко: волейболисты сборной России прогрессируют в Лиге наций с каждым матчем
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал выступление молодых волейболистов национальной сборной в Лиге наций.
Российская команда одержала пять побед в шести встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице предварительного раунда Лиги наций. Лидирующая сборная Бразилии выиграла шесть матчей.
«Оценивать нужно будет после завершения соревнований. Но у игроков видно желание, и можно констатировать, что команда прогрессирует и хочет прогрессировать с каждым матчем. Турнир длительный, у нас много молодых ребят. И если прогресс будет таким, которого мы ждём, то будет результат», — приводит слова Шевченко ТАСС.
Сборная России является действующим победителем турнира.
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