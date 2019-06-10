Шевченко: волейболисты сборной России прогрессируют в Лиге наций с каждым матчем

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал выступление молодых волейболистов национальной сборной в Лиге наций.

Российская команда одержала пять побед в шести встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице предварительного раунда Лиги наций. Лидирующая сборная Бразилии выиграла шесть матчей.

«Оценивать нужно будет после завершения соревнований. Но у игроков видно желание, и можно констатировать, что команда прогрессирует и хочет прогрессировать с каждым матчем. Турнир длительный, у нас много молодых ребят. И если прогресс будет таким, которого мы ждём, то будет результат», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Сборная России является действующим победителем турнира.