Допплер: финал с российской парой получился изумительным

Австрийский «пляжник» Клеменс Допплер прокомментировал победу на этапе Мирового тура в Бадене (Австрия) категории «1 звезда». В финале он в дуэте с соотечественником Александром Хорстом обыграл россиян Максима Сиволапа и Артёма Ярзуткина со счётом 2:0 (21:16, 21:17). Финал посетили 1800 зрителей.

«Финал с российской парой получился изумительным. Мы бы хотели поблагодарить зрителей, потому что им так же пришлось справляться с жарой. Тем не менее они остались на трибунах и всё время гнали нас вперёд. Спасибо организаторам и всем, кто поддерживал нас», — приводит слова Допплера официальный сайт Международной федерации волейбола.

В матче за третье место представители Испании Алехандро Уэрта и Сезар Менендес взяли верх над австрийской парой Александр Хубер/Кристоф Дресслер — 2:1 (21:19, 18:21, 16:14).