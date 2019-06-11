Старцева присоединилась к сборной России перед 4-м этапом Лиги наций

11-13 июня в Перудже (Италия) пройдут матчи четвёртого этапа Лиги наций с участием женской сборной России. Сегодня подопечные Вадима Панкова сыграют с Южной Кореей, 12-го — с Болгарией, 13-го — с Италией.
В составе сборной России произошли изменения. В команду прибыла связующая казанского «Динамо» Евгения Старцева.
Состав покинули блокирующая Екатерина Ефимова, связующая Дарья Рысева, нападающие Маргарита Курило и Виктория Руссу. В расположение сборной вернулись начинавшие турнир молодые игроки Полина Матвеева, Мария Воробьёва, Ольга Зубарева, сообщает официальный сайт казанского «Динамо».
В турнирной таблице сборная России занимает 14-е место. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
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