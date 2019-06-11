Кобзарь рассказал, в чём «Кузбасс» превосходит сборную России

Связующий сборной России Игорь Кобзарь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказал о задачах на Лигу наций и о готовности сыграть на всех этапах турнира.



«От руководства мы не слышали каких-то разговоров о результате. Но ведь у нас игроки молодые, амбициозные, все хотят выигрывать. Когда ты побеждаешь, становление и сплочение команды идёт намного продуктивнее. Так что в итоге мы хотим добиться результате.

Кто выступит на всех этапах? Эти вопросы решало руководство федерации с тренерским штабом. Игрокам потом объявили о решении – кто и где сыграет. Я могу говорить только за себя – буду играть все этапы. Есть крошечная вероятность того, что пропущу последнюю неделю в Австралии, но это маловероятно. Что касается остального, это вопросы руководства и тренерского штаба. Мы в любом составе постараемся и в следующих матчах радовать болельщиков и себя, потому что тот волейбол, в который мы сейчас играем, доставляет нам удовольствие", — сказал Кобзарь.

Игорь также сказал, в чём кемеровский «Кузбасс» превзошёл бы сборную России на текущий момент. «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России.

«Пожалуй, в игре в защите. В клубе мы играем более организованно и поднимаем больше мячей, которые сейчас в сборной поднять не получается. Но сборная лучше играет в атаке и на блоке. В национальной команде собраны физически очень сильные игроки – в определённых эпизодах это помогает.

Не скажу, что у меня было какое-то опустошение после победы в чемпионате. Сборная – совсем другая история. Ты приезжаешь к новым людям, в другую команду, словно второе дыхание открывается. Вызов в сборную – всегда событие, тем более, теперь с командой работает наставник «Кузбасса» Туомас Саммельвуо, с которым у меня отличное взаимопонимание. Конечно, хотелось бы отдохнуть чуть побольше, но ничего критичного в этом нет", — отметил Игорь.

Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» позже.

