Шевчук: в отпуске были в Барселоне, ходили на Месси посмотреть

Доигровщица калининградского «Локомотива» Валерия Шевчук рассказала, как провела отпуск. Волейболистка в Одинцово готовится к первенству мира среди спортсменок не старше 20 лет, которое стартует 12 июля в Мексике.



«В Барселоне тоже были, на футбол ходили. На матче «Барсы» и «Хетафе». На Месси ходили посмотреть. Да, выдающийся футболист!

Я и во время отпуска тренировалась. В родном Белгороде ходила в зал заниматься, чтобы чувства мяча не потерять. А то потом ничего получаться не будет, от этого переживания, волнения", — приводит слова Шевчук официальный сайт «Локомотива».

Калининградский клуб в минувшем сезоне завоевал серебро Суперлиги. В финале плей-офф подопечные Андрея Воронкова проиграли московскому «Динамо» — 0-3.