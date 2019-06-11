Шевчук: в отпуске были в Барселоне, ходили на Месси посмотреть
Доигровщица калининградского «Локомотива» Валерия Шевчук рассказала, как провела отпуск. Волейболистка в Одинцово готовится к первенству мира среди спортсменок не старше 20 лет, которое стартует 12 июля в Мексике.
«В Барселоне тоже были, на футбол ходили. На матче «Барсы» и «Хетафе». На Месси ходили посмотреть. Да, выдающийся футболист!
Я и во время отпуска тренировалась. В родном Белгороде ходила в зал заниматься, чтобы чувства мяча не потерять. А то потом ничего получаться не будет, от этого переживания, волнения", — приводит слова Шевчук официальный сайт «Локомотива».
Калининградский клуб в минувшем сезоне завоевал серебро Суперлиги. В финале плей-офф подопечные Андрея Воронкова проиграли московскому «Динамо» — 0-3.
Шевчук: перед дебютом в Суперлиге у меня коленки не дрожали
- 11 июня 2019
-
15:12
-
15:03
-
14:33
-
13:10
-
12:13
-
11:13
-
10:06
-
09:05
- 10 июня 2019
-
19:24
-
17:55
-
16:01
-
15:19
-
14:37
-
13:55
-
12:13
-
11:02
-
10:02
-
09:14
-
09:14
-
00:29
- 9 июня 2019
-
23:15
-
22:48
-
22:38
-
21:31
-
21:24
-
21:07
-
21:00
-
18:36
-
18:07
-
17:57
-
17:45
-
17:36
-
17:23
- 8 июня 2019
-
22:27
-
22:17
Партнерский контент