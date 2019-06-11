Ярёменко: возможно, отправим на старт Кубка мира резервный состав

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился впечатлениями от выступления мужской сборной России на старте Лиги наций и оценил насыщенный календарь команды.



«Мы не можем сейчас оценить вот эту сборную России как обновлённую команду. Во-первых, рано ещё говорить о полном обновлении. Во-вторых, трудно сделать выводы по трём неделям работы. Единственное, что должен отметить, – пока со своими задачами справляемся, играют новые игроки на площадке, борются с самоотдачей, прогрессируют.



Мы постараемся как-то облегчить жизнь людям, был такой план. У нас очень суровый график, переезды в Иран, Бразилию, Австралию и, если мы попадаем в финал, США. Всё это на протяжении всего трёх недель – очень сложно физически выдержать ребятам. Постараемся сделать всё возможное, чтобы облегчить этот график. С тем чтобы на финал, если мы туда попадём, иметь команду в лучшем состоянии», — цитирует Ярёменко «Спорт Бизнес Online».

Ярёменко также рассказал о формировании состава на Кубок мира, который стартует 1 октября.

«Японские организаторы не пошли навстречу и не сдвинули сроки проведения Кубка мира. Но административный и спортивный советы FIVB приняли решение расширить заявку до 25 игроков. На турнир обычно заявляется определённый состав из 12-14 игроков, который его начинает и должен закончить. Этот Кубок мира будет отличаться тем, что на каждую встречу можно будет давать отдельную заявку, выбирая игроков из общего списка в 25 человек. Это даёт возможность манёвра – соревнования могут начать одни спортсмены, позже подъедут другие. Здесь надо будет смотреть на состояние игроков, результаты, которые будут на чемпионате Европы. Только после этого принимать решения. Возможности у нас есть. Собрать состав команды за неделю до Кубка мира и отправить резервный состав, скажем так, более молодой, который не будет играть на Евро. Такая возможность существует. Ничего страшного в этом нет. Это будет сентябрь – все наши волейболисты будут на ходу, уже пройдут предварительные этапы Кубка России», – сказал Ярёменко.