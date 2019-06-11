Волейболистки России победили Южную Корею в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу в первом матче четвёртого этапа Лиги наций в Перудже (Италия) обыграла команду Южной Кореи со счётом 3:1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17) и одержала вторую победу на турнире. Всего подопечные Вадима Панкова в десяти играх восемь раз уступали своим соперницам.
Лига наций. Женщины. Четвёртый этап. 1-й тур. Перуджа, Италия
Россия — Южная Корея — 3:1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17)
Следующий матч Лиги наций россиянки сыграют 12 июня с командой Болгарии. В финальный раунд, который будет проходить с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая, хозяина финала.
Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
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