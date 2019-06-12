Женская сборная России осталась 14-й в турнирной таблице Лиги наций

11 июня в женской Лиге наций были сыграны матчи первого тура четвёртого этапа. В турнирной таблице лидирует сборная Турции. Команда России, выигравшая два матча из десяти, по-прежнему занимает 14-ю позицию.
Лига наций. Женщины. Четвёртый этап. Первый тур
Сербия — Тайланд — 0:3 (22:25, 23:25, 21:25).
США — Турция — 0:3 (15:25, 17:25, 25:27).
Япония — Бразилия — 1:3 (17:25, 19:25, 25:20, 22:25).
Китай —Польша — 3:0 (25:12, 25:18, 25:22).
Россия — Южная Корея — 3:1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17).
Бельгия — Нидерланды — 3:2 (22:25, 23:25, 25:17, 25:19, 15:10).
Италия — Болгария — 3:0 (25:19, 25:23, 25:20).
Германия — Доминиканская Республика — 3:1 (25:19, 14:25, 25:19, 25:21).
Турнирная таблица
1. Турция – 9 побед — 1 поражение (27 очков).
2. Италия – 8-2 (25).
3. Китай – 8-2 (23).
4. Бразилия – 7-3 (22).
5. США – 7-3 (21).
6. Польша – 7-3 (20).
7. Бельгия – 6-4 (16).
8. Япония – 5-4 (15, сеты — 18:17).
9. Сербия – 5-4 (15, сеты — 17:18).
10. Доминиканская Республика – 5-5 (13).
11. Таиланд – 4-6 (13).
12. Германия – 4-6 (11).
13. Нидерланды – 2-8 (8).
14. Россия – 2-8 (7).
15. Южная Корея – 1-9 (3).
16. Болгария – 0-10 (1).
Матчи четвёртого этапа с участием сборной России проходят в Перудже (Италия). 12 июня россиянки сыграют с Болгарией, 13-го — с Италией.
В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут 6 команд, включая сборную Китая (хозяин финала).
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